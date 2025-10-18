Exposition de Florence Doléac “Petit supplément de joie” Centre des Arts André Malraux Douarnenez

Exposition de Florence Doléac “Petit supplément de joie”

Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez Finistère

Florence Doléac, née le 22 juillet 1968 à Toulouse, est une artiste et designeuse française. Elle obtient un BTS d’expression visuelle à Toulouse en 1991, est diplômée de l’ENSCI à Paris en 1994 et devient membre du groupe Radi Designers. Elle cofonde la société Radi Designers à Paris, en 1997. Elle quittera le groupe en 2003 pour se lancer dans une carrière solo.

Tout en enseignant à l’ENSAD à Paris et à l’ECAL à Lausanne, elle répond à des commandes et produit des expositions en galeries ; elle est représentée par les galeries d’art Aline Vidal et de design Toolsgalerie de 2002 à 2008 et par la galerie d’art Jousse-Entreprise depuis 2006.

Dans le cadre des projets artistiques développés au sein de ses Ateliers d’art, la ville de Douarnenez a accueilli Florence Doléac pour une résidence création au printemps dernier.

Celle-ci va présenter une sieste collective, mettant en scène des hamacs. Cet ensemble de hamacs va être mis à disposition pour observer les étoiles, faire la sieste, somnoler en écoutant les oiseaux… La seconde partie de ses œuvres vous attend dans les deux salles d’exposition.

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h .

Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32

