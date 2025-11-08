Exposition de Florence Pujol-Capdevielle (photographies) & Elisabeth Mounic (encres) Encre d’hiver ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Exposition de Florence Pujol-Capdevielle (photographies) & Elisabeth Mounic (encres) Encre d’hiver

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Du vendredi au lundi.

Cette exposition met en dialogue des photographies de l’archipel norvégien du Svalbard, paysages arctiques où la lumière sculpte la glace, la roche et le silence et des encres sur papier qui en prolongent les formes et les vibrations chromatiques. Entre le réel capté par l’objectif et l’abstraction du geste pictural, un même souffle circule celui des lignes mouvantes, des blancs profonds, des nuances froides et minérales. L’ensemble invite à une contemplation croisée, où la nature devient trace, mémoire et matière poétique.

.

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

From Friday to Monday.

This exhibition brings together photographs of the Norwegian archipelago of Svalbard Arctic landscapes where light sculpts ice, rock and silence and inks on paper that extend their forms and chromatic vibrations. Between the reality captured by the lens and the abstraction of the pictorial gesture, the same breath circulates: that of moving lines, deep whites, cold, mineral nuances. The result is an invitation to crossed contemplation, where nature becomes trace, memory and poetic matter.

German :

Von Freitag bis Montag.

Diese Ausstellung stellt Fotografien der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen arktische Landschaften, in denen das Licht das Eis, den Fels und die Stille formt in einen Dialog mit Tuschezeichnungen auf Papier, die die Formen und Farbschwingungen der Bilder weiterführen. Zwischen der vom Objektiv eingefangenen Realität und der Abstraktion der malerischen Geste zirkuliert ein und derselbe Atem: der der bewegten Linien, des tiefen Weiß, der kalten und mineralischen Nuancen. Das Ensemble lädt zu einer wechselseitigen Betrachtung ein, bei der die Natur zur Spur, zur Erinnerung und zum poetischen Material wird.

Italiano :

Da venerdì a lunedì.

Questa mostra riunisce fotografie dell’arcipelago norvegese delle Svalbard paesaggi artici dove la luce scolpisce il ghiaccio, la roccia e il silenzio e inchiostri su carta che ne estendono le forme e le vibrazioni cromatiche. Tra la realtà catturata dall’obiettivo e l’astrazione del gesto pittorico, circola lo stesso respiro: quello delle linee in movimento, dei bianchi profondi, delle tonalità fredde e minerali. Insieme, ci invitano alla contemplazione, dove la natura diventa traccia, memoria e materia poetica.

Espanol :

De viernes a lunes.

Esta exposición reúne fotografías del archipiélago noruego de Svalbard -paisajes árticos donde la luz esculpe el hielo, la roca y el silencio- y tintas sobre papel que prolongan las formas y las vibraciones cromáticas. Entre la realidad captada por el objetivo y la abstracción del gesto pictórico, circula el mismo aliento: el de las líneas en movimiento, los blancos profundos, los tonos fríos y minerales. Juntos, nos invitan a la contemplación, donde la naturaleza se convierte en huella, memoria y materia poética.

L’événement Exposition de Florence Pujol-Capdevielle (photographies) & Elisabeth Mounic (encres) Encre d’hiver Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2025-11-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65