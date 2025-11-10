Exposition de fossiles Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire
Exposition de fossiles Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire lundi 10 novembre 2025.
Exposition de fossiles
Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-11-10
fin : 2025-12-06
2025-11-10
Exposition organisée avec l’Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux ainsi que MM. Drochon et Maignant, membres de la Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP)
Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr
English : Exposition de fossiles
Exhibition organised with the Charente Palaeontology & Minerals Association and Messrs Drochon and Maignant, members of the French Amateur Federation of Mineralogy and Palaeontology (FFAMP).
German : Exposition de fossiles
Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux sowie den Herren Drochon und Maignant, Mitglieder der Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP), organisiert
Italiano : Exposition de fossiles
Mostra organizzata con l’Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux e i signori Drochon e Maignant, membri della Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP)
Espanol : Exposition de fossiles
Exposición organizada con la Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux y los Sres. Drochon y Maignant, miembros de la Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP)
