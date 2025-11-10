Exposition de fossiles Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire

Exposition de fossiles

Exposition organisée avec l’Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux ainsi que MM. Drochon et Maignant, membres de la Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP)

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

English : Exposition de fossiles

Exhibition organised with the Charente Palaeontology & Minerals Association and Messrs Drochon and Maignant, members of the French Amateur Federation of Mineralogy and Palaeontology (FFAMP).

German : Exposition de fossiles

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux sowie den Herren Drochon und Maignant, Mitglieder der Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP), organisiert

Italiano : Exposition de fossiles

Mostra organizzata con l’Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux e i signori Drochon e Maignant, membri della Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP)

Espanol : Exposition de fossiles

Exposición organizada con la Amicale Charentaise de Paléontologie & Minéraux y los Sres. Drochon y Maignant, miembros de la Fédération Française Amateur de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP)

