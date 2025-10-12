EXPOSITION DE FOSSILES, MINÉRAUX ET COQUILLAGES Saint-Nazaire-de-Ladarez

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’Association Histoire et Patrimoine organise une exposition de Fossiles, minéraux et coquillages de 9h à 17h à la salle de la classe . Loterie 1 panier garni Entrée libre !!!

Rue des Écoles Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 6 79 64 00 93

English :

The Association Histoire et Patrimoine is organizing an exhibition of fossils, minerals and shells from 9am to 5pm in the Salle de la Classe. Lottery 1 panier garni Free entry !!!

German :

Die Association Histoire et Patrimoine organisiert eine Ausstellung von Fossilien, Mineralien und Muscheln von 9 bis 17 Uhr im Klassenzimmer. Lotterie 1 gefüllter Korb Freier Eintritt!!!

Italiano :

L’Associazione Histoire et Patrimoine organizza una mostra di fossili, minerali e conchiglie dalle 9.00 alle 17.00 in aula. Lotteria 1 panier garni Ingresso gratuito !!!

Espanol :

La Association Histoire et Patrimoine organiza una exposición de fósiles, minerales y conchas de 9 a 17 h en el aula. Lotería 1 panier garni ¡¡¡Entrada gratuita!!!

L’événement EXPOSITION DE FOSSILES, MINÉRAUX ET COQUILLAGES Saint-Nazaire-de-Ladarez a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT AVANT-MONTS