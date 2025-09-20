Exposition de fouilles archéologiques Association archéologique historique d’Ardin Ardin

Exposition de fouilles archéologiques Association archéologique historique d’Ardin Ardin samedi 20 septembre 2025.

Exposition de fouilles archéologiques 20 et 21 septembre Association archéologique historique d’Ardin Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Organisée par l’Association archéologique et historique d’Ardin

Découvrez les résultats de fouilles menées sur le territoire, les objets exhumés et les méthodes utilisées par les archéologues pour faire parler le passé.

Contact :

aahardin@hotmail.com

06 82 24 18 33

