Exposition de France Bihannic Itinérance en Iroise, Rue du Penquer Plabennec

Exposition de France Bihannic Itinérance en Iroise

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Début : 2026-04-07

fin : 2026-05-15

Ayant grandi sur le littoral breton, France Bihannic a de multiples liens avec la mer. Elle a vécu, à 15 ans, la catastrophe de l’Amoco qui l’a durablement marquée.

S’inspirant du peintre américain Jackson Pollock ou du breton Jacques Villeglé, elle joue avec la pertinence des éclaboussures et/ou incorpore quelques fragments bien réels pour donner à ses travaux une dimension abstraitement figurative !

Sa peinture est informelle, abstraite, non construite. Elle joue sur les subtilités de la matière et de ses espaces colorés.

On retrouve dans ses penchants picturaux une abstraction lyrique volontaire avec ses plaisirs du geste, un jeu de matières qui donne une priorité à celles-ci par leur épaisseur, leur composition ou leur architecture. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

