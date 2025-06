Exposition de François LEPROUX et Christelle FROELICHER place Pierre Bitard Marcillat-en-Combraille 1 juillet 2025 07:00

Début : Lundi 2025-07-01

fin : 2025-08-02

2025-07-01

Exposition de peinture de dessins et croquis de François LEPROUX au feutre de dessin à encre et d’aquarelles et carnets de voyage de Christine FROELICHER.

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23

English :

Exhibition of paintings, drawings and sketches by François LEPROUX, watercolors and travel journals by Christine FROELICHER.

German :

Ausstellung von Gemälden, Zeichnungen und Skizzen von François LEPROUX mit Filzstift, Tuschezeichnungen und Aquarellen sowie Reisetagebüchern von Christine FROELICHER.

Italiano :

Mostra di dipinti, disegni e schizzi a pennarello di François LEPROUX, acquerelli e diari di viaggio di Christine FROELICHER.

Espanol :

Exposición de pinturas, dibujos y bocetos de François LEPROUX con rotulador y tinta, y acuarelas y diarios de viaje de Christine FROELICHER.

