Exposition de Françoise Beze Valençay

Tout le mois de décembre, l’Office de Tourisme de Valençay accueille l’exposition-vente de Françoise Beze.

Laissez-vous emporter dans un univers où musiciens et paysages marins se rencontrent à travers des peintures acryliques. Une invitation à plonger dans un monde où la musique et la mer dialoguent en couleurs et en mouvements. .

For the whole month of December, the Valençay Tourist Office is hosting an exhibition and sale by Françoise Beze.

