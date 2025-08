Exposition de Françoise Fournier, Armelle Jollivet, Valérie Bonnier Chilhac

Exposition de Françoise Fournier, Armelle Jollivet, Valérie Bonnier Chilhac lundi 18 août 2025.

Exposition de Françoise Fournier, Armelle Jollivet, Valérie Bonnier

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-18

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-18

Expositions, à la salle de la Tour à Chilhac des œuvres de Françoise Fournier, Armelle Jollivet, Valérie Bonnier.

Aquarelle, huiles, tampographie, photos, sur le thème « Itinérance Asiatique ».

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

Exhibitions at the Salle de la Tour in Chilhac of works by Françoise Fournier, Armelle Jollivet and Valérie Bonnier.

Watercolors, oils, tampography, photos, on the theme « Itinérance Asiatique ».

German :

Ausstellungen im Salle de la Tour in Chilhac mit Werken von Françoise Fournier, Armelle Jollivet und Valérie Bonnier.

Aquarell, Öl, Tampondruck, Fotos, zum Thema « Itinérance Asiatique ».

Italiano :

Esposizione alla Salle de la Tour di Chilhac di opere di Françoise Fournier, Armelle Jollivet e Valérie Bonnier.

Acquerelli, oli, tampografie, fotografie, sul tema « Itineranza asiatica ».

Espanol :

Exposiciones en la Salle de la Tour de Chilhac de obras de Françoise Fournier, Armelle Jollivet y Valérie Bonnier.

Acuarelas, óleos, tampografía, fotografías, sobre el tema « Itinerancia asiática ».

L’événement Exposition de Françoise Fournier, Armelle Jollivet, Valérie Bonnier Chilhac a été mis à jour le 2025-07-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier