Informations pratiques

Chilhac

Exposition de Françoise FOURNIER et Valérie BONNIER

Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-19

Françoise Fournier présente ses très belles aquarelles sur les thèmes De pierre et d’eau et De la vallée de l’Allier à la Camargue . Valérie Bonnier expose ses œuvres minutieuses et originales de cartes et tampons gravés.

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Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 ot.lavoutechilhac@rivesduhautallier.fr

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English :

Françoise Fournier presents her beautiful watercolors on the themes “Of Stone and Water” and “From the Allier Valley to the Camargue.” Valérie Bonnier is exhibiting her meticulous and original works of engraved cards and stamps.

L’événement Exposition de Françoise FOURNIER et Valérie BONNIER Chilhac a été mis à jour le 2026-07-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier