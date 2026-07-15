Exposition de Françoise FOURNIER et Valérie BONNIER Chilhac
dimanche 19 juillet 2026 · Chilhac
Informations pratiques
Chilhac
Exposition de Françoise FOURNIER et Valérie BONNIER
Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-19
Françoise Fournier présente ses très belles aquarelles sur les thèmes De pierre et d’eau et De la vallée de l’Allier à la Camargue . Valérie Bonnier expose ses œuvres minutieuses et originales de cartes et tampons gravés.
.
Village | Chilhac | Petite cité de caractère Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 ot.lavoutechilhac@rivesduhautallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Françoise Fournier presents her beautiful watercolors on the themes “Of Stone and Water” and “From the Allier Valley to the Camargue.” Valérie Bonnier is exhibiting her meticulous and original works of engraved cards and stamps.
L’événement Exposition de Françoise FOURNIER et Valérie BONNIER Chilhac a été mis à jour le 2026-07-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chilhac (Haute-Loire)
- Musique en la Vallée /Concert avec la Petite Harmonie de Poche Le Bourg Chilhac 15 juillet 2026
- 7e rassemblement/véhicules anciens/sportifs/Youngtimers/Prestige Chilhac 26 juillet 2026
- Balade nature et paysage à Chilhac Chilhac 26 juillet 2026
- Canapés et cocooning à Helmouth Chilhac 27 juillet 2026
- Concert Mah’na Chilhac 5 août 2026