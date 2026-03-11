Exposition de Françoise Hermenier & Brigitte Delalande Germaine, Marcel et tant d’autres & Florès Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy

Exposition de Françoise Hermenier & Brigitte Delalande Germaine, Marcel et tant d’autres & Florès

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-21

2026-06-10

Jadis élève aux Beaux-Arts en Architecture , Françoise Hermenier est revenue à l’expression artistique, entre dessin et peinture, depuis 2010.

Alice , c’est son surnom de cette période étudiante.

Sensible, la quête émotionnelle me motive, la condition humaine m’a toujours interpellée.. . Après 25 ans d’architecture, je suis devenue soignante.

Mon sujet favori les personnes âgées, avec le souci du sujet et de la bienveillance… La vérité, teintée d’Humour, d’Humilité et de poésie, pour encore un peu d’Humanité…

Le travail photographique de Brigitte Delalande est inspiré pour une grande part par la nature et en particulier dans ce registre par le motif végétal et floral.

La démarche cependant se veut moins botaniste qu’expressive.

Plus que de de montrer il s’agit de donner à voir et à imaginer.

Le langage des fleurs, “ce qu’elles en disent”, s’offre à qui veut bien s’arrêter à les lire.

Exposition visible du mercredi au dimanche de 10h à 13h, et de 15h à 19h.

Visite artistique le vendredi 12 juin à 18h. .

