Exposition de Frédéric Barrau, La Fabrique Culturelle, Palaiseau

Informations pratiques

Exposition de Frédéric Barrau Samedi 19 septembre, 14h00 La Fabrique Culturelle Essonne

Inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

La peinture de Frédéric Barrau explore la matière et invite à l’imagination. Vernissage le 18 septembre à 14h.

Après des cours en ateliers privés puis un passage aux beaux-arts de Toulouse la peinture de Frédéric Barrau s’est orientée vers la création d’une matière première pour l’imagination. En recherche d’équilibre, elle confronte au contingent, à l’accidentel, et au fortuit.

Elle invite le spectateur à s’en faire l’interprète, à la façon d’un musicien, dont l’improvisation ouvre sur le vagabondage du regard.

La Fabrique Culturelle 10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

La peinture de Frédéric Barrau explore la matière et invite à l’imagination. Vernissage le 18 septembre à 14h.