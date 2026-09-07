Exposition de Frédéric Barrau, La Fabrique Culturelle, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · La Fabrique Culturelle · Palaiseau
Informations pratiques
Exposition de Frédéric Barrau Samedi 19 septembre, 14h00 La Fabrique Culturelle Essonne
Inscription sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
La peinture de Frédéric Barrau explore la matière et invite à l’imagination. Vernissage le 18 septembre à 14h.
Après des cours en ateliers privés puis un passage aux beaux-arts de Toulouse la peinture de Frédéric Barrau s’est orientée vers la création d’une matière première pour l’imagination. En recherche d’équilibre, elle confronte au contingent, à l’accidentel, et au fortuit.
Elle invite le spectateur à s’en faire l’interprète, à la façon d’un musicien, dont l’improvisation ouvre sur le vagabondage du regard.
La Fabrique Culturelle 10 avenue de Stalingrad 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
La peinture de Frédéric Barrau explore la matière et invite à l’imagination. Vernissage le 18 septembre à 14h.
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