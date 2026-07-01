Exposition de Frédéric de La Mure – Des pays et des hommes, 1925-2025, Musée de la photographie de Kazanlak, Bulgarie, Kazanlak

Informations pratiques

Exposition de Frédéric de La Mure – Des pays et des hommes, 1925-2025 1 – 5 septembre Musée de la photographie de Kazanlak, Bulgarie Казанлък

1 euro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T08:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T08:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

L’Ambassade de France en Bulgarie, l’Institut français de Bulgarie, le Musée de la photographie de Kazanlak en partenariat avec BNP Paribas-Sofia présentent l’exposition « Des pays et des hommes, 1982-2025 » du photographe français Frédéric de La Mure. Du 30 juillet au 5 septembre 2026. Commissaire : Olympia Daniel

Pendant quatre décennies, de 1982 à 2025, Frédéric de La Mure a repoussé les limites de la photographie traditionnelle, s’imposant comme un chroniqueur itinérant des destinées humaines pour le ministère français des Affaires étrangères.

Plutôt que de se cantonner aux contraintes du protocole diplomatique, l’auteur a transformé chaque détour de son itinéraire officiel en un regard sans concession sur le monde au-delà des murs des salles de réception formelles.L’exposition est délibérément structurée autour de plusieurs thèmes clés qui organisent cette archive visuelle en un ensemble cohérent. Elle s’ouvre sur un autoportrait paradoxal dans lequel le photographe lui-même est absent — une métaphore de sa position de témoin invisible, dont la présence ne se manifeste qu’à travers son regard posé sur les autres. À partir de là, le récit se déploie vers le thème de la guerre et de ses cicatrices. La photographie la plus emblématique est sans doute prise à Mostar (2019), montrant une femme traversant une rue devant un mur criblé de balles portant l’inscription : « Nous vivons tous sous le même ciel. » Ici, Frédéric de La Mure ne documente pas l’affrontement direct des armes, mais l’écho persistant de la douleur et la manière dont le passé continue d’habiter le présent.

Musée de la photographie de Kazanlak, Bulgarie Kazanlak Kazanlak Казанлък Oblast de Stara Zagora

L’Ambassade de France en Bulgarie, l’Institut français de Bulgarie, le Musée de la photographie de Kazanlak en partenariat avec BNP Paribas-Sofia présentent l’exposition « Des pays et des hommes »…

©Frédéric de La Mure