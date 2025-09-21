Exposition de fruits et légumes Niedernai

Route de Goxwiller Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

L’association Fruits Fleurs Nature Niedernai Meistratzheim vous invite à sa traditionnelle exposition de fruits et légumes. Buvette, vente de pommes. Déjeuner à midi, le soir tartes flambées et pizzas.

Seront présents, un pépiniériste, un apiculteur et d’autres artisans, démonstration de sculpture à la tronçonneuse, exposition de matériels divers …Vente de pommes. Apéritifs, boissons, pâtisseries, tombola. A midi possibilité de déjeuner avec un menu à 20€ sur réservation, le soir tartes flambées et pizzas. .

Route de Goxwiller Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 60 93 roger.gyss@gmail.com

English :

The Fruits Fleurs Nature Niedernai-Meistratzheim association invites you to its traditional fruit and vegetable show. Refreshment bar, apple sales. Lunch at midday, tartes flambées and pizzas in the evening.

German :

Der Verein Fruits Fleurs Nature Niedernai? Meistratzheim lädt Sie zu seiner traditionellen Obst- und Gemüseausstellung ein. Getränkestand, Verkauf von Äpfeln. Mittags Mittagessen, abends Flammkuchen und Pizzas.

Italiano :

L’associazione Fruits Fleurs Nature Niedernai-Meistratzheim vi invita alla sua tradizionale mostra di frutta e verdura. Bar per il ristoro, vendita di mele. Pranzo a mezzogiorno, crostate flambées e pizze la sera.

Espanol :

La asociación Fruits Fleurs Nature Niedernai-Meistratzheim le invita a su tradicional exposición de frutas y verduras. Bar de refrescos, venta de manzanas. Almuerzo al mediodía, tartas flambeadas y pizzas por la noche.

