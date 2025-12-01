Exposition de Gabriel Folli La Grande Passerelle Saint-Malo

Exposition de Gabriel Folli

La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2026-03-01

2025-12-20

Les cimaises du 4e lieu-La Grande Passerelle accueilleront les œuvres de Gabriel Folli, créées lors de sa résidence d’artiste à l’atelier de L’Achille.

Gabriel Folli crée des œuvres hybrides à partir de photographies argentiques instantanées ou numériques, qu’il transpose au dessin, à l’encre de Chine, au fusain ou au crayon de couleur, sur divers matériaux recyclés. La technique du collage complète son travail. Ses œuvres dressent un état des lieux du monde contemporain, mêlant références à l’actualité, à la poésie et au cinéma. .

+33 2 99 40 78 00

