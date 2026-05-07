Le Clapier

Exposition de Gaïa duRivau

Le Clapier Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-07

Photographiste

Exposition à la salle communale.

Vernissage le vendredi 7 à 18h30 .

Le Clapier 12540 Aveyron Occitanie +33 6 48 31 95 55

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English :

L’événement Exposition de Gaïa duRivau Le Clapier a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)