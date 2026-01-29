Exposition de Geoffroy d’Aillières Merveilles de la Nature Place Henri Coutard Marolles-les-Braults

Exposition de Geoffroy d’Aillières Merveilles de la Nature

Place Henri Coutard Centre Social de CASCADE Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-04

Exposition photographique de Geoffroy d’Aillières. Merveilles de la Nature

Photographe amateur depuis 50 ans, Geoffroy d’Aillières est d’abord un amoureux de la nature.

Né à la campagne, il en connait les chemins, les fleurs et les animaux de la nature locale. Ses promenades matinales l’ont toujours enchanté. Ingénieur agronome, il a ensuite étudié les secrets de la flore et de la faune. Plus tard il découvre la mer, ses couleurs changeantes, ses lumières, son univers végétal et animal…

Par ses photos il souhaite partager les merveilles de la Nature les fleurs et la beauté des sites naturels, mais aussi des instants magiques de rencontre avec les animaux.

Exposition visible au centre social CASCADE de Marolles-les-Braults (1, place Henri Coutard) du 4 au 27 février 2026

Entrée libre

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 .

Place Henri Coutard Centre Social de CASCADE Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Photographic exhibition by Geoffroy d’Aillières. Wonders of Nature

