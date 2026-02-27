Exposition de Georges PAPAZOFF Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Exposition de Georges PAPAZOFF

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-03-02

Mer d’encre Mère d’ancre .

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Georges PAPAZOFF

L’événement Exposition de Georges PAPAZOFF Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX