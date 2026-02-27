Exposition de Georges PAPAZOFF Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Exposition de Georges PAPAZOFF Livres in Room Saint-Pol-de-Léon lundi 2 mars 2026.
Exposition de Georges PAPAZOFF
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-03-02
Mer d’encre Mère d’ancre .
Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Georges PAPAZOFF
L’événement Exposition de Georges PAPAZOFF Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX