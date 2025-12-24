Exposition de Georgia Nelson, Centre des Arts André Malraux Douarnenez

Exposition de Georgia Nelson

Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez Finistère

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-04-11

A travers dessins, papiers peints, céramiques et performances, l’artiste britannique visite le langage de la météo marine.

L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h .

Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32

