Exposition de Georgia Nelson, Centre des Arts André Malraux Douarnenez
Exposition de Georgia Nelson, Centre des Arts André Malraux Douarnenez samedi 11 avril 2026.
Exposition de Georgia Nelson
Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
A travers dessins, papiers peints, céramiques et performances, l’artiste britannique visite le langage de la météo marine.
L’exposition est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h .
Centre des Arts André Malraux 88 rue Louis Pasteur Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 92 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Georgia Nelson
L’événement Exposition de Georgia Nelson Douarnenez a été mis à jour le 2025-12-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ