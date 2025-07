Exposition de Gérard GARNIER Office de Tourisme Semur-en-Auxois

Exposition de Gérard GARNIER Office de Tourisme Semur-en-Auxois mardi 15 juillet 2025.

Exposition de Gérard GARNIER

Office de Tourisme 2 Place Gustave Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-15

Aquarelles et sépias

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h, le lundi 20 mai et les dimanches de 10h à 12h30

Entrée libre .

Office de Tourisme 2 Place Gustave Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

English : Exposition de Gérard GARNIER

German : Exposition de Gérard GARNIER

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de Gérard GARNIER Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-07-05 par OT des Terres d’Auxois