Exposition De Geste (s) de Forme (s) Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche
Exposition De Geste (s) de Forme (s) Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche samedi 9 mai 2026.
Gissey-sur-Ouche
Exposition De Geste (s) de Forme (s)
Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180, Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-05-09
Exposition De Geste (s) de Forme (s) Vernissage le 9 mai à 11h
Artistes Nathalie Da Silva, Philippe Mailhes, Hugo Perréal, Hugo Schüwer Boss
Nouveau lieu dédié à l’art contemporain en Côte-d’Or, Le QUAI 180 a pour vocation de promouvoir la création artistique actuelle à travers des expositions collectives. Il réunit des artistes émergents issus des Écoles nationales supérieures d’art en France et en Europe, ainsi que des artistes confirmés, actifs sur la scène nationale et internationale. .
Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180, Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 85 25 54 contact@lequai180.com
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English : Exposition De Geste (s) de Forme (s)
L’événement Exposition De Geste (s) de Forme (s) Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Ouche et Montagne