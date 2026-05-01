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Exposition De Geste (s) de Forme (s) Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche

Exposition De Geste (s) de Forme (s) Le QUAI 180 lieu d’art contemporain Gissey-sur-Ouche samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le QUAI 180 lieu d'art contemporain

Adresse : 180, Chemin de Champagne

Ville : 21410 Gissey-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Gissey-sur-Ouche

Exposition De Geste (s) de Forme (s)

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180, Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-05-09

Exposition De Geste (s) de Forme (s) Vernissage le 9 mai à 11h
Artistes Nathalie Da Silva, Philippe Mailhes, Hugo Perréal, Hugo Schüwer Boss

Nouveau lieu dédié à l’art contemporain en Côte-d’Or, Le QUAI 180 a pour vocation de promouvoir la création artistique actuelle à travers des expositions collectives. Il réunit des artistes émergents issus des Écoles nationales supérieures d’art en France et en Europe, ainsi que des artistes confirmés, actifs sur la scène nationale et internationale.   .

Le QUAI 180 lieu d’art contemporain 180, Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 85 25 54  contact@lequai180.com

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English : Exposition De Geste (s) de Forme (s)

L’événement Exposition De Geste (s) de Forme (s) Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Ouche et Montagne

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