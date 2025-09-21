Exposition de Gilt Encre de Chine Château de Careil Guérande

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Venez découvrir, au Château de Careil, les œuvres à l’encre de Chine de l’artiste Gilt sur les thèmes de la mer et des rochers, des plantes et fleurs et la calligraphie zen ou shodo. Et également Berny et ses sculptures lumineuses d’inspiration wabi-sabi.

Egalement, lors de cette journée européenne du patrimoine

– Visite guidée et commentée de l’ensemble du site

– Rencontres avec des passionnés

– Ateliers pour petits et grands

– Food-truck gourmand .

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 37 00 68 chateau@careil.com

