Exposition de Ginette Mangot Salle Robert Devaux Le Vernet

Exposition de Ginette Mangot Salle Robert Devaux Le Vernet vendredi 4 juillet 2025.

Exposition de Ginette Mangot

Salle Robert Devaux Place Marcel GUILLAUMIN Le Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 14:30:00

fin : 2025-07-09 18:30:00

Date(s) :

2025-07-04

La démarche artistique de Ginette Mangot s’inscrit dans une recherche de construction de formes, d’associations de matières et de recherche de couleurs. « Mon travail s’élabore autour d’une variation sur un même thème »

.

Salle Robert Devaux Place Marcel GUILLAUMIN Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00 contact@levernet.fr

English :

Ginette Mangot’s artistic approach is based on the construction of shapes, the association of materials and the search for color. « My work is built around a variation on a single theme »

German :

Der künstlerische Ansatz von Ginette Mangot beruht auf der Suche nach dem Aufbau von Formen, der Kombination von Materialien und der Suche nach Farben. « Meine Arbeit entwickelt sich um eine Variation eines einzigen Themas herum »

Italiano :

L’approccio artistico di Ginette Mangot si basa sulla costruzione di forme, sulla combinazione di materiali e sulla ricerca del colore. « Il mio lavoro si basa su variazioni sullo stesso tema »

Espanol :

El enfoque artístico de Ginette Mangot se basa en la construcción de formas, la combinación de materiales y la búsqueda del color. « Mi trabajo se basa en variaciones sobre un mismo tema »

L’événement Exposition de Ginette Mangot Le Vernet a été mis à jour le 2025-06-26 par Vichy Destinations