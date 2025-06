Exposition de Gloria Friedmann : Combien de terres faut-il à l’homme ? HAB Galerie (Hangar à Bananes) Nantes 9 août 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-09 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Fine observatrice du monde et de notre écosystème, Gloria Friedmann déploie dans les volumes généreux de l’architecture de béton de la HAB Galerie, un ensemble d’œuvres en majorité récentes et inédites. Inspiré de la nouvelle « Ce qu’il faut de terre à l’homme », publiée en 1886 par Léon Tolstoï, dans laquelle un moujik, humble paysan russe, court à sa propre perte par son insatiable appétit de terres, Gloria Friedmann transpose dans notre siècle ce conte sur la cupidité et la vanité des désirs humains, aujourd’hui « Combien de terres faut-il à l’homme ? » N’avons-nous pas longtemps pensé la nature comme un ensemble distinct de nous, sur lequel nous pourrions agir, dont nous pourrions nous servir sans limites ? Ses œuvres de formes diverses – sculptures, dessins, peintures, installations – sonnent comme des alertes. À l’instar de son œuvre Cobaye, humain de terre et d’acier, affublé d’une tête si volumineuse qu’il ne peut plus se déplacer, les œuvres de Gloria Friedmann tendent un miroir aux visiteurs et les invitent à reconsidérer leur mode de vie et leur attitude face à la nature. Exposition du 16 mai au 28 septembre 2025 :- du 16 mai 2025 au 27 juin 2025 : merc au dim de 13h30 à 19h (+ visites flash du merc au dim à 16h, à 17h et à 18h)- du 28 juin 2025 au 31 août 2025 :Tous les jours de 10h à 19h(+ visites flash tous les jours à 11h et à 17h)- du 3 au 28 septembre 2025 : merc au dim de 13h30 à 19h (+ visites flash du merc au dim à 16h, à 17h et à 18h) Durée des visites flash : 20 à 30 min. Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

HAB Galerie (Hangar à Bananes) Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 77 28 https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/combien-de-terres-faut-il-a-lhomme/