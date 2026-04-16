Aschères-le-Marché

Exposition de gravures et d’estampes

Rue de Rougemont Aschères-le-Marché Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Cette exposition se tient dans le cadre de la 14ème Fête de l’Estampe, organisée chaque année par Manifestampe.

Cette exposition se tient dans le cadre de la 14ème Fête de l’Estampe, organisée chaque année par Manifestampe avec le soutien du ministère de la Culture et qui a pour but de diffuser et faire connaître cette pratique auprès du plus grand nombre.

L’Artiste sera là pour vous expliquer les différentes techniques, vous pourrez voir ses œuvres, éventuellement en faire l’acquisition à un prix modeste et sans intermédiaire.

Des petits ateliers gratuits d’initiation à la gravure se tiendront chaque matin à 10h30 (dans la limite de 6 personnes). .

Rue de Rougemont Aschères-le-Marché 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 21 53 69

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English :

This exhibition is part of the 14th Fête de l’Estampe, organized each year by Manifestampe.

L’événement Exposition de gravures et d’estampes Aschères-le-Marché a été mis à jour le 2026-04-16 par ADRT45