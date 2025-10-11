Exposition de gravures Rue des Lilas Marciac

Exposition de gravures Rue des Lilas Marciac samedi 11 octobre 2025.

Exposition de gravures

Rue des Lilas MARCIAC Marciac Gers

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-11-02 13:00:00

2025-10-11

Partez à la découverte de la rétrospective du graveur Pierre RAYNAL, hors des murs de la galerie l’Âne bleu.

Pierre Reynal travaille essentiellement sur la relation homme territoire relié aux notions de temps d’espace et de mémoire, une sorte d’archéologue de notre passé proche, mais il ne dresse aucun inventaire, n’étiquette, ni ne classifie, il met en scène.

Il grave comme le moyen d’enrayer un processus implacable, comme un appel au refus de l’oubli qui nous guette. Ses travaux sont autant de parcelles d’éternité, de fenêtres intemporelles ouvertes sur un univers toujours recommencé. Une lutte contre l’effacement du temps passé et la rencontre du monde actuel, de la guerre, de la campagne, de la ruralité.

Un artiste hors normes, loin de sentiers battus qui nous livre son regard.

English :

Discover the retrospective of engraver Pierre RAYNAL, outside the walls of the Âne bleu gallery.

Pierre Reynal works essentially on the relationship between man and territory, linked to notions of time, space and memory, a kind of archaeologist of our immediate past, but he doesn’t draw up an inventory, nor does he label or classify, he stages.

He engraves as a means of halting an implacable process, as a call to refuse the oblivion that threatens us all. His works are like parcels of eternity, timeless windows opening onto a universe that’s always beginning anew. A struggle against the obliteration of past time and the encounter with today’s world, war, countryside and rurality.

An extraordinary artist, far from the beaten track, who shares his vision with us.

German :

Entdecken Sie die Retrospektive des Graveurs Pierre RAYNAL, die außerhalb der Mauern der Galerie l’Âne bleu stattfindet.

Pierre Reynal arbeitet hauptsächlich an der Beziehung zwischen Mensch und Territorium, die mit den Begriffen Zeit, Raum und Gedächtnis verbunden ist, eine Art Archäologe unserer nahen Vergangenheit, aber er erstellt kein Inventar, etikettiert oder klassifiziert nicht, sondern inszeniert.

Er graviert als Mittel, um einen unerbittlichen Prozess aufzuhalten, als Aufruf zur Verweigerung des Vergessens, das uns droht. Seine Arbeiten sind wie Parzellen der Ewigkeit, zeitlose Fenster, die sich zu einem immer wieder neu beginnenden Universum hin öffnen. Ein Kampf gegen die Auslöschung der vergangenen Zeit und die Begegnung mit der heutigen Welt, dem Krieg, dem Landleben und der Ländlichkeit.

Ein außergewöhnlicher Künstler, weit entfernt von ausgetretenen Pfaden, der uns seinen Blick offenbart.

Italiano :

Scoprite la retrospettiva dell’incisore Pierre RAYNAL, fuori dalle mura della galleria Âne bleu.

Pierre Reynal lavora essenzialmente sul rapporto tra l’uomo e il territorio, legato alle nozioni di tempo, spazio e memoria. È una sorta di archeologo del nostro passato immediato, ma non redige un inventario, né etichetta o classifica.

Incide come mezzo per arrestare un processo implacabile, come appello a rifiutare l’oblio che ci minaccia tutti. Le sue opere sono tanti frammenti di eternità, finestre senza tempo che si aprono su un universo che ricomincia sempre da capo. È una lotta contro la cancellazione del tempo passato e un incontro con il mondo di oggi, con la guerra, la campagna e la ruralità.

Un artista straordinario, lontano dai sentieri battuti, che condivide con noi la sua visione.

Espanol :

Descubra la retrospectiva del grabador Pierre RAYNAL, fuera de los muros de la galería Âne bleu.

Pierre Reynal trabaja esencialmente sobre la relación entre el hombre y el territorio, vinculada a las nociones de tiempo, espacio y memoria. Es una especie de arqueólogo de nuestro pasado inmediato, pero no elabora un inventario, ni etiqueta ni clasifica.

Graba como un medio de detener un proceso implacable, como una llamada a rechazar el olvido que nos amenaza a todos. Sus obras son otras tantas parcelas de eternidad, ventanas intemporales que se abren a un universo que siempre comienza de nuevo. Es una lucha contra el borrado del tiempo pasado, y un encuentro con el mundo de hoy, con la guerra, el campo y la ruralidad.

Un artista extraordinario, alejado de los caminos trillados, que comparte su visión con nosotros.

