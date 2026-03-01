Exposition de gravures Montfort-sur-Meu

Exposition de gravures

Quai n°3 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-07 12:30:00

fin : 2026-04-07

2026-03-07

Inaugurons l’exposition Des émotions vibrantes proposée par Sandra Gaultier du 3 au 28 mars 2026

Cette exposition présente des mandales réalisés selon la méthode inspiré des travaux d’Ursula Irrgang. Ils ont été réalisés à partir du mot d’une émotion, d’un prénom. IIs s’adressent à notre conscience, à nos ressentis, à notre intuition plus qu’à notre raison.

L’exploration de la forme du mandala permet un recentrage, une ouverture à Soi et au monde.

Rdv samedi 7 mars à 11h30 pour le vernissage à Quai n°3. .

Quai n°3 Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

