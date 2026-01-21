Exposition de gravures originales bibliothèque municipale de Châteaulin Châteaulin

Exposition de gravures originales

bibliothèque municipale de Châteaulin Quai Robert Alba Châteaulin Finistère

Début : 2026-02-03

fin : 2026-03-02

Une exposition de gravures originales et de petites éditions autour des contes présente le travail de l’artiste Sterenn Depret à la bibliothèque municipale du 3 février au 2 mars 2026. Installée à Douarnenez depuis 2010, elle explore le paysage et le territoire à travers diverses techniques de gravure.

L’artiste et ses techniques

Sterenn Depret expérimente et développe la gravure dans son atelier, en utilisant différents procédés d’impression, tels que la linogravure, la pointe sèche et l’eau-forte. Les rencontres et collaborations avec musiciens, poètes et scientifiques nourrissent sa réflexion sur le rapport au territoire.

L’exposition illustre cette démarche par une approche singulière de la représentation du paysage, comme le résume l’artiste Explorer un paysage dont l’apparente stabilité peut dissimuler de spectaculaires événements. .

