Exposition de GUÉMALDE & LALY Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de GUÉMALDE & LALY

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Entre mère et fille | Aquarelle et art méditatif

Laly explore l’art méditatif à travers les mandalas et la géométrie sacrée, utilisant ces formes pour diffuser énergie et vibrations. Son travail invite le spectateur à ressentir, à se connecter et à plonger dans son univers intérieur.

Guémalde, quant à elle, choisit l’aquarelle pour capturer l’évasion et les infinies nuances du bord de mer. Ses paysages, qu’ils soient réels ou imaginaires, oscillent entre tempêtes, ciels orageux et journées ensoleillées, mêlant lumière et transparence pour créer un monde poétique, reflet du climat breton.

Deux univers distincts qui se rejoignent dans un même souffle de couleur et d’émotion. .

+33 2 96 63 13 00

