EXPOSITION DE GUITARE HARPE (FÊTE DE LA MUSIQUE) – Place de la Trinité Toulouse 21 juin 2025 13:00

Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 13:00:00

fin : 2025-06-21 14:00:00

2025-06-21

Venez fêter la Fête de la Musique place de la Trinité !

Laissez-vous charmer par une performance de guitare-harpe originale et classique, jouée sur ce magnifique instrument vintage rare. La guitare-harpe connaît actuellement un renouveau après près de 100 ans d’oubli. Profitez d’une heure de musique relaxante et mélodique, composée et arrangée par un maître de cet instrument.

Bonne soirée !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

