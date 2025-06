Exposition de Hervé Fay Carennac 22 septembre 2025 10:00

Hervé Fay présente des œuvres en reliefs polychromes, inspirées des arts anciens des îles Marquises, dans une démarche de collaboration artistique

Réfectoire des moines

Carennac 46110 Lot Occitanie

English :

Hervé Fay presents works in polychrome relief, inspired by the ancient arts of the Marquesas Islands, in a collaborative artistic approach

German :

Hervé Fay präsentiert mehrfarbige Reliefarbeiten, die von der alten Kunst der Marquesas-Inseln inspiriert sind, in einer künstlerischen Zusammenarbeit

Italiano :

Hervé Fay presenta opere in rilievo policrome, ispirate alle antiche arti delle Isole Marchesi, nell’ambito di una collaborazione artistica

Espanol :

Hervé Fay presenta obras en relieve policromado, inspiradas en las antiguas artes de las Islas Marquesas, en el marco de una colaboración artística

