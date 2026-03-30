Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande
Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande mercredi 1 avril 2026.
Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide
Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Hervé Renoult expose à Cœur de Bastide. Le vernissage de l’exposition sera accompagné d’un apéritif samedi 04 Avril à 11 heures, à Coeur de Bastide bien sûr, 44 rue Alsace Lorraine à Sainte Foy la Grande.
Venez découvrir les peintures de cet artiste! .
Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide
L’événement Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen
À voir aussi à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde)
- Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 1 avril 2026
- Ciné-rencontre autour du film Compostelle Marcher pour se sauver Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande 1 avril 2026
- Ateliers Sophrologie Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 2 avril 2026
- Initiation au Jeu de rôle Cybernouilles Sainte-Foy-la-Grande 4 avril 2026
- Ateliers créatifs & Faîtes du Printemps Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande 7 avril 2026