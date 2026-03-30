Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Hervé Renoult expose à Cœur de Bastide. Le vernissage de l’exposition sera accompagné d’un apéritif samedi 04 Avril à 11 heures, à Coeur de Bastide bien sûr, 44 rue Alsace Lorraine à Sainte Foy la Grande.

Venez découvrir les peintures de cet artiste! .

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr

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English : Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide

L’événement Exposition de Hervé Renoult à Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen