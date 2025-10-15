EXPOSITION DE JACQUELINE PUJO CASINO DE BARBAZAN Barbazan

EXPOSITION DE JACQUELINE PUJO

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-02-28 00:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Jacqueline Pujo, originaire de St-Gaudens, est une figure connue des amateurs de gastronomie grâce à son restaurant La Pyrène . En 2012, elle passe le flambeau et découvre une nouvelle passion pour l’aquarelle grâce à une amie de l’ Atelier d’Art local.

Vernissage le samedi 10 janvier à 18h30.

Fascinée par les couleurs vives, elle suit les cours de Mme Sandy Pedaros, ce qui lui permet de développer son propre style artistique. Douze ans plus tard, avec une cinquantaine de tableaux à son actif, elle se distingue par ses œuvres intitulées Regards de femmes . Ses peintures, riches en couleurs, reflètent l’harmonie et la vivacité des buffets qu’elle préparait autrefois, témoignant de son talent à créer de la beauté, que ce soit sur une toile ou dans une assiette. .

CASINO DE BARBAZAN 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 70 60

English :

Jacqueline Pujo, a native of St-Gaudens, is a well-known figure among food lovers thanks to her restaurant La Pyrène . In 2012, she passed the torch and discovered a new passion for watercolours thanks to a friend from the local Atelier d’Art .

Opening on Saturday, January 10 at 6.30pm.

German :

Jacqueline Pujo stammt aus St-Gaudens und ist dank ihres Restaurants La Pyrène vielen Gastronomieliebhabern ein Begriff. Im Jahr 2012 gab sie die Fackel weiter und entdeckte dank einer Freundin aus dem örtlichen Atelier d’Art eine neue Leidenschaft für die Aquarellmalerei.

Vernissage am Samstag, den 10. Januar um 18:30 Uhr.

Italiano :

Jacqueline Pujo, originaria di St-Gaudens, è una figura nota agli amanti della cucina grazie al suo ristorante La Pyrène . Nel 2012, grazie a un amico del locale Atelier d’Art , ha passato la mano e ha scoperto una nuova passione per gli acquerelli.

Inaugurazione sabato 10 gennaio alle 18.30.

Espanol :

Jacqueline Pujo, originaria de St-Gaudens, es una figura muy conocida entre los amantes de la gastronomía gracias a su restaurante La Pyrène . En 2012, pasó el testigo y descubrió una nueva pasión por la acuarela gracias a una amiga del Atelier d’Art local.

Inauguración el sábado 10 de enero a las 18.30 h.

L’événement EXPOSITION DE JACQUELINE PUJO Barbazan a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE