Exposition de Jaio Lertxundi Mari, les laminak et les traces de la forêt Joaniskobaita Ustaritz

Exposition de Jaio Lertxundi Mari, les laminak et les traces de la forêt
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
2025-10-07
L’artiste se définissant elle-même comme femme-arbre, nous invite à pénétrer dans une ambiance animiste. Les photos, transfert sur bois et l’aménagement du lieu nous invitent à s’immerger dans la nature, à ouvrir les yeux, se libérer l’esprit et faire des rencontres inattendues.
Mardi 17h à 20h
Mercredi 9h à 16h
Jeudi 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
