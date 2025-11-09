Exposition de Jaume Plensa « Etre là » – Musée de Valence Valence
Exposition de Jaume Plensa « Etre là » – Musée de Valence Valence dimanche 9 novembre 2025.
Drôme
Exposition de Jaume Plensa « Etre là » Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 9
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-09
fin : 2025-05-04
Date(s) :
2025-11-09
Dans chacune des huit salles, une série emblématique de la production de Jaume Plensa accueille les visiteurs tandis que l’exposition offre une large part à sa production graphique.
9 EUR.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux
Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
In each of the eight rooms, a series emblematic of Jaume Plensa?s production greets visitors, while the exhibition gives pride of place to his graphic work.
German :
In jedem der acht Räume werden die Besucher von einer emblematischen Serie aus Jaume Plensas Schaffen begrüßt, während die Ausstellung einen großen Teil seiner grafischen Produktion zeigt.
Italiano :
In ognuna delle otto sale, i visitatori sono accolti da una serie emblematica dell’opera di Jaume Plensa, mentre la mostra privilegia la sua opera grafica.
Espanol :
En cada una de las ocho salas, el visitante es recibido por una serie emblemática de la obra de Jaume Plensa, mientras que la exposición concede un lugar de honor a su obra gráfica.
L’événement Exposition de Jaume Plensa « Etre là » Valence a été mis à jour le 2025-01-28 par Valence Romans Tourisme