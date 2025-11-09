Exposition de Jaume Plensa « Etre là » – Musée de Valence Valence

Drôme

Dans chacune des huit salles, une série emblématique de la production de Jaume Plensa accueille les visiteurs tandis que l’exposition offre une large part à sa production graphique.

English :

In each of the eight rooms, a series emblematic of Jaume Plensa?s production greets visitors, while the exhibition gives pride of place to his graphic work.

German :

In jedem der acht Räume werden die Besucher von einer emblematischen Serie aus Jaume Plensas Schaffen begrüßt, während die Ausstellung einen großen Teil seiner grafischen Produktion zeigt.

Italiano :

In ognuna delle otto sale, i visitatori sono accolti da una serie emblematica dell’opera di Jaume Plensa, mentre la mostra privilegia la sua opera grafica.

Espanol :

En cada una de las ocho salas, el visitante es recibido por una serie emblemática de la obra de Jaume Plensa, mientras que la exposición concede un lugar de honor a su obra gráfica.

