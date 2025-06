Exposition de Jean-Claude Tardivo Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 1 juillet 2025 07:00

Exposition de Jean-Claude Tardivo Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans la grande salle Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Exposition exceptionnelle de l’artiste parisien Tardivo au Domaine du Gasseau !

Né le 27 juin 1935 en Touraine, est un peintre contemporain français reconnu pour son style unique et authentique. Artiste de renommée internationale, ses oeuvres sont exposées dans de nombreux pays. Aujourd’hui, Jean-Claude Tardivo vit et travaille à Paris, continuant à explorer et à enrichir son univers pictural unique.

Jean-Claude Tardivo est un artiste profondément ancré dans ses origines terriennes.

Les caractéristiques de sa démarche picturale :

– Dessin d’Enfant Cette approche, lui permet de renouveler constamment son imaginaire et d’explorer des formes d’expression plus spontanées et libres.

– Abstraction et Figuration Au début des années 1970, Jean-Claude Tardivo a exploré l’abstraction, mais il n’a jamais complètement abandonné la figuration. Sa peinture évolue entre ces deux pôles, créant un équilibre unique entre la forme et le fond.

– Représentation Humaine Ses sujets sont souvent des figures humaines, traitées avec une simplicité qui révèle l’essence de ses personnages. Il ne s’agit pas de portraits réalistes, mais plutôt de représentations qui capturent l’âme et l’émotion.

La peinture de Jean-Claude Tardivo est un voyage entre abstraction et figuration, entre simplicité et profondeur, toujours guidée par une quête de la beauté intérieure et une fidélité à ses origines. Son oeuvre est une invitation à voir au-delà des apparences et à redécouvrir la richesse de l’âme humaine. Il se décrit lui-même comme un passeur , humble intermédiaire qui révèle ce qui existe déjà.

Visible du mardi au dimanche de 14h à 19h dans la grande salle d’exposition du Domaine du Gasseau.

Entrée libre et gratuite. .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans la grande salle

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

