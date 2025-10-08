Exposition de Jean Gazdac Aquarelles et Cyanotypes Pâtes de verre et Peintures Passage Balthus Autun

Exposition de Jean Gazdac Aquarelles et Cyanotypes Pâtes de verre et Peintures

Passage Balthus Galerie du Passage Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2033-10-18 18:00:00

L’idée d’allier beauté et fragilité m’est venu à un moment où j’ai pris conscience de notre fragilité et de l’importance de mettre en avant nos sensibilités.

Le choix de la pâte de verre et ce bleu de cuivre, intense et lumineux, associé à des matériaux solides permettait d’explorer ce chemin.

Après quinze ans et beaucoup d’expos sur trois continents, j’ai commencé à tourner la page avec un bleu mais de Prusse cette fois-ci, couleur des cyanotypes. J’ai d’abord travaillé à partir d’objets translucides que j’avais réalisé en pâte de verre. J’ai commencé à les produire en été 2024 dans le jardin ensoleillé du Cotentin. En même temps, j’avais retrouvé ma vieille boîte d’aquarelles et je suis allé peindre sur la plage. Il y a du trait, de la couleur et des calligraphies illisibles qui se composent comme une pièce musicale. Ce sont des chants . Ils reflètent le moment, l’émotion, le vent et le bruit de la mer.

Puis, j’ai découvert les Cantos d’Ezra Pound, œuvres d’une poésie totale, marquante, inoubliable, d’un accès parfois ardu mais tellement revitalisant. Pour moi, c’est une œuvre incontournable du XXeme siècle. J’ai pu leur rendre hommage en nommant les plus grandes pièces des Cantos . Cette lecturem’a ressourcé et donner le goût de poursuivre l’aventure.

Je retrouve l’expression vitale de la peinture après une interruption de 15 ans. Elle me permet d’explorer une expression complexe et riche de paradoxes.

Grâce aux Cantos et aux peintures, les émotions et les représentations peuvent être plus intenses et refléter ou prendre en compte les terribles événements qui se produisent autour de nous Gaza, l’Ukraine Cantos XXII et XXIV, peinture 6M-180925, par exemple. .

Passage Balthus Galerie du Passage Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 74 11 18 jeangazdac@gmail.com

