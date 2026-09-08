Exposition de Jean-Jacques Moguérou La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Exposition de Jean-Jacques Moguérou

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2027-05-15

L’association « Le Point Bleu » œuvre à la valorisation et à la défense du patrimoine matériel et immatériel du peintre et sculpteur Jean-Jacques Moguérou. Les recherches menées autour de son œuvre ont permis la publication d’un livre révélant sa vie, son travail et des facettes jusqu’alors méconnues.

Cette exposition invite à découvrir un artiste de grand talent, inspiré par la Grèce, les mythes antiques, les paysages français, l’errance du peuple gitan chantée par Lorca, la musique et une actualité qui le bouleverse profondément.

Les toiles accumulées dans son atelier attendaient depuis longtemps un écrin à leur mesure. La Préb’ offre aujourd’hui ce cadre idéal pour les révéler.

Ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h et les dimanches de 15h à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

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English :

L’événement Exposition de Jean-Jacques Moguérou Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX