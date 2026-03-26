Exposition de Jean Lavigne Espace culturel du Pays de Nay Nay

Exposition de Jean Lavigne

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-02

Alarmé par l’accélération des bouleversements climatiques, le photographe-montagnard Jean Lavigne s’associe à des dessinateurs de presse (Plop et Kankr) et à des scientifiques spécialistes du climat (Christophe Cassou) et de la biodiversité (Franck D’Amico) pour interroger nos modes de vie et notre rapport au vivant. Ensemble, ils croisent regards artistiques et scientifiques face à un avenir fragilisé.

L’exposition se décline en deux volets Un précipice immense dans les émotions de la Terre , centré sur la montagne, et Silence, ça monte ! , axé sur l’océan. Elle s’accompagne d’un ouvrage, intitulé Regards croisés sur un précipice immense dans les émotions de la Terre, Climat, biodiversité une question sociale , invitant à rétablir notre lien au vivant et à agir collectivement pour construire un futur désirable.

Vernissage de l’exposition et dédicace du livre jeudi 2/04 à 17h .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Exposition de Jean Lavigne

L’événement Exposition de Jean Lavigne Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay