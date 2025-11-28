Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition de Jean-Luc Bouchaud Nature et Patrimoine Saint-Léger-le-Guérétois vendredi 28 novembre 2025.

Mairie Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2025-11-28

Exposition de dessins de Jean-Luc Bouchaud   .

Mairie Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 17 05 56  biblio.saintlegerlegueretois@agglo-grandgueret.fr

German : Exposition de Jean-Luc Bouchaud Nature et Patrimoine

Espanol : Exposition de Jean-Luc Bouchaud Nature et Patrimoine

