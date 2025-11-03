Exposition de Jean-Luc Genthon Hall Mairie Beaumont-lès-Valence
Exposition de Jean-Luc Genthon Hall Mairie Beaumont-lès-Valence lundi 3 novembre 2025.
Exposition de Jean-Luc Genthon
Hall Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : Samedi 2025-11-03
fin : 2025-11-28
2025-11-03
La commune de Beaumont-lès-Valence a le plaisir d’accueillir Jean-Luc Genthon, artiste beaumontois depuis 2017, pour l’exposition du mois de novembre.
Hall Mairie 1 Route de Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr
The commune of Beaumont-lès-Valence is pleased to welcome Jean-Luc Genthon, a Beaumont artist since 2017, for the November exhibition.
Die Gemeinde Beaumont-lès-Valence freut sich, Jean-Luc Genthon, seit 2017 Künstler aus Beaumont, für die Ausstellung im November begrüßen zu dürfen.
Beaumont-lès-Valence è lieta di accogliere Jean-Luc Genthon, artista di Beaumont dal 2017, per la mostra di novembre.
Beaumont-lès-Valence se complace en dar la bienvenida a Jean-Luc Genthon, artista de Beaumont desde 2017, en su exposición de noviembre.
