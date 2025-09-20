Exposition de Jean-Marc Vubassone rencontre avec l’indéterminé Dry

Exposition de Jean-Marc Vubassone rencontre avec l’indéterminé Dry samedi 20 septembre 2025.

Château du Bouchet Dry Loiret

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Une exposition à découvrir au Château du Bouchet, à l’occasion des Journées du Patrimoine !

Jean-Marc Vubassone, explore l’idée de sculptures originales en jouant sur les lignes, les volumes, la résistance et la flexibilité. Il met en valeur les contrastes entre le bois et le métal grâce à une approche rigoureuse et épurée. Son œuvre se distingue par une touche d’humour, de poésie et un esprit anticonformiste. .

English :

An exhibition to discover at the Château du Bouchet, on the occasion of the Heritage Days!

German :

Eine Ausstellung, die Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes im Château du Bouchet entdecken können!

Italiano :

Una mostra da scoprire al Château du Bouchet durante le Giornate del Patrimonio!

Espanol :

Una exposición para descubrir en el castillo de Bouchet durante las Jornadas del Patrimonio

