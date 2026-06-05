Exposition de Jean-Marie Tarance Place Harrismendi Arbonne
Exposition de Jean-Marie Tarance Place Harrismendi Arbonne vendredi 12 juin 2026.
Arbonne
Exposition de Jean-Marie Tarance
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Mon terrain d’exploration est le paysage, défaire la représentation et réinventer des formes liées à la nature.
L’observation se nourrit du réel et d’images artificielles, c’est dans cette réceptivité qu’a émergé ma Série l’Eveil .
De grands formats naissent dans la volonté de dépasser toute limite individuelle, dans une matière raffinée et une palette iridescente, à la fois forte et subtile, l’Eveil donne une conscience unifiée entre la figuration et l’abstraction organique.
Mon seul but est d’accomplir ce que j’ai à faire d’intime C’est une introspection dans le végétal pour s’inonder à travers la force, la sensibilité, la poésie, qui n’est pas qu’un genre littéraire mais l’expérience spirituelle de la vie.
Vernissage le vendredi 29 mai à 18h. .
Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr
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English : Exposition de Jean-Marie Tarance
L’événement Exposition de Jean-Marie Tarance Arbonne a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque