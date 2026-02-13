Exposition de Jean-Michel Athomas hommage à George Sand Saint-Martin-d’Auxigny

Exposition de Jean-Michel Athomas hommage à George Sand

2 Route de Saint Palais Saint-Martin-d’Auxigny Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-08

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-08

#CD18 Exposition de Jean-Michel Athomas hommage à George Sand

Jean-Michel Athomas, originaire de Châteaumeillant a été bercé dès son enfance par les écrits de George Sand et en particulier par ses romans champêtres.

Depuis 2004 et la célébration du bi-centenaire de la naissance de George Sand, il réalise de nombreuses compositions associant portraits, paysages et extraits des romans de l’écrivaine qui seront présentés à travers de nombreuses expositions.

A l’occasion du 150 ème anniversaire de la disparition de George Sand, l’artiste nous présente ses nouvelles créations au fusain, collages, pochoirs à la peinture acrylique… 0 .

2 Route de Saint Palais Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 53 85 bibliotheque@stmartin-auxigny.fr

English :

#CD18 Exhibition by Jean-Michel Athomas: a tribute to George Sand

