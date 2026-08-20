Exposition de Jean-Philippe George-Julliard, Villa Daumier, Valmondois

Informations pratiques

Exposition de Jean-Philippe George-Julliard 19 et 20 septembre Villa Daumier Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition : Peintre des alpes et des lacs

Jean-Philippe George-Julliard peintre paysagiste du 19ᵉ siècle dont l’œuvre immortalise la majesté des Alpes, des torrents et des lacs suisses.

Cofondateur du Cercle des artistes de Genève et membre actif de la société « Brunswick », il a exposé entre 1845 et 1886 de nombreuses peintures,dessins et l’avis, contribuant à l’âge d’or de la peinture de paysage en Suisse romande. Ses œuvres, souvent signées « HG », « J.P.G » ou « George-Julliard », comme « Un torrent en montagne » ou « Gebirgspartie Im Wallis », sont aujourd’hui conservées au Musée d’Art et d’Histoire de Genève et au Victoria & Albert Museum à Londres.

Une redécouverte familiale et un héritage retrouvé.

Villa Daumier 28 Grande Rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 73 06 26

Exposition : Peintre des alpes et des lacs

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