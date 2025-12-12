Exposition de Jean Piccoli à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat.

55 Rue des Cieux Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 09:30:00

fin : 2026-01-28 17:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Nouvelle exposition d’art naïf à l’EHPAD. .

55 Rue des Cieux Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 71 63

English : Exposition de Jean Piccoli à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat.

L’événement Exposition de Jean Piccoli à l’EHPAD Mont Le Roux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2025-12-12 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ