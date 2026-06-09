Mauléon-Licharre

Exposition de Jessica Alemany

Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-07

Vous êtes invités à la médiathèque de Mauléon.

Vous y découvrirez Imagine, les oeuvres de Jessica Almany découpage, assemblage, collage, dessin et peinture. .

Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Exposition de Jessica Alemany

L’événement Exposition de Jessica Alemany Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque