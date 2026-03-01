Exposition de jeunes talents Barfleur
Exposition de jeunes talents Barfleur samedi 28 mars 2026.
Exposition de jeunes talents
55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La galerie Art’Mâteur à Barfleur…réunit 10 jeunes (de 9 à 16 ans) qui exposent leurs travaux artistiques… le 28 et 29 mars.
Venez voir… c’est surprenant !!!
Au plaisir de peut-être vous y retrouver ! .
55 Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 79 35 24 42 associationartmateur50@gmail.com
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English : Exposition de jeunes talents
L’événement Exposition de jeunes talents Barfleur a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Cotentin Le Val de Saire
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