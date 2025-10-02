Exposition de Jill Lane et Aurélie Galais Le Bourg Goujounac

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour le mois d’octobre.

Venez découvrir les oeuvres de Jill Lane (peinture) et d’Aurélie Galais (aquarelle).

Le Bourg Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

English :

The café associatif Le Tympan presents a new exhibition for the month of October.

Come and discover the works of Jill Lane (painting) and Aurélie Galais (watercolor).

German :

Das Vereinscafé Le Tympan bietet Ihnen im Oktober eine neue Ausstellung.

Entdecken Sie die Werke von Jill Lane (Malerei) und Aurélie Galais (Aquarell).

Italiano :

Il caffè Le Tympan ospita una nuova mostra nel mese di ottobre.

Venite a scoprire le opere di Jill Lane (pittura) e Aurélie Galais (acquerello).

Espanol :

El café Le Tympan acoge una nueva exposición en octubre.

Venga a descubrir las obras de Jill Lane (pintura) y Aurélie Galais (acuarela).

