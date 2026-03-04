Exposition de Joanna Staniszkis Soie tombée du ciel Rue de la Vieille Église Eygalières

Exposition de Joanna Staniszkis Soie tombée du ciel

Du 15/04 au 12/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 18h.

Vendredi 24 avril 18h15 Médiathèque Conférence La soie en Provence . Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

2026-04-15

Découvrez l’exposition Soie tombée du ciel de Joanna Staniszkis à l’Ancienne Église Saint-Laurent d’Eygalières, du 15 au 12 mai !Familles

Invitée par la Mairie d’Eygalières, Joanna Staniszkis présente ses œuvres monumentales en soie.



Il y a 84 ans, par une froide nuit de janvier, Jean Moulin atterrissait dans les Alpilles aux abords d’Eygalières.

Le parachute qui le mit en sécurité était en soie. Tout en rendant hommage à ce héros de la Résistance française, Joanna Staniszkis utilise cet évènement pour rappeler que la production intensive de la soie dans le sud de la France a pris fin peu après la seconde guerre mondiale.

À travers ses installations uniques, l’artiste souhaite révéler la beauté de la soie, ce merveilleux miracle de la nature.



Vernissage le samedi 18 avril à 18h



Dans le cadre de cette exposition, Claude Ricard donnera une conférence La soie en Provence vendredi 24 avril à 18h15 à la Médiathèque Charles Galtier à Eygalières. .

Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

English :

Discover Joanna Staniszkis’ exhibition Heavenly Sky at the Old Saint-Laurent Church in Eygalières, from 15 to 12 May!

