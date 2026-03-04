Exposition de Joanna Staniszkis Soie tombée du ciel Rue de la Vieille Église Eygalières
Exposition de Joanna Staniszkis Soie tombée du ciel Rue de la Vieille Église Eygalières mercredi 15 avril 2026.
Exposition de Joanna Staniszkis Soie tombée du ciel
Du 15/04 au 12/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 18h.
Vendredi 24 avril 18h15 Médiathèque Conférence La soie en Provence . Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Découvrez l’exposition Soie tombée du ciel de Joanna Staniszkis à l’Ancienne Église Saint-Laurent d’Eygalières, du 15 au 12 mai !Familles
Invitée par la Mairie d’Eygalières, Joanna Staniszkis présente ses œuvres monumentales en soie.
Il y a 84 ans, par une froide nuit de janvier, Jean Moulin atterrissait dans les Alpilles aux abords d’Eygalières.
Le parachute qui le mit en sécurité était en soie. Tout en rendant hommage à ce héros de la Résistance française, Joanna Staniszkis utilise cet évènement pour rappeler que la production intensive de la soie dans le sud de la France a pris fin peu après la seconde guerre mondiale.
À travers ses installations uniques, l’artiste souhaite révéler la beauté de la soie, ce merveilleux miracle de la nature.
Vernissage le samedi 18 avril à 18h
Dans le cadre de cette exposition, Claude Ricard donnera une conférence La soie en Provence vendredi 24 avril à 18h15 à la Médiathèque Charles Galtier à Eygalières. .
Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Joanna Staniszkis’ exhibition Heavenly Sky at the Old Saint-Laurent Church in Eygalières, from 15 to 12 May!
L’événement Exposition de Joanna Staniszkis Soie tombée du ciel Eygalières a été mis à jour le 2026-03-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles